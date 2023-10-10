Разбор завалов, поиски раненых, что сейчас происходит в секторе Газа — фото В секторе Газа за сутки погибли 704, ранено около 4000 мирных жителей

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

По подсчетам Минздрава Палестины, число жертв среди мирного населения в секторе Газа выросло за сутки с 424 до 704, почти 4000 человек ранены. В городе Бейт-Лахия погибла целая семья из 14 человек. В городе Хан-Юнис разрушен единственный госпиталь.

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что в Газе в результате блокады со стороны Израиля может начаться голод. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ опасается, что при дальнейшей эскалации конфликта Газа окажется на грани гуманитарной катастрофы.

Что сейчас происходит в секторе Газа — в фотогалерее NEWS.ru.