«Разбивает сердце»: лидер Израиля раскрыл отношение к гибели палестинцев Президент Израиля Герцог заявил о разбитом сердце из-за гибели палестинцев

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Гибель палестинцев разбивает сердце, заявил Financial Times президент Израиля Ицхак Герцог. Однако он подчеркнул, что обеспечение защиты израильского народа является для Тель-Авива приоритетом.

Меня волнуют смерти палестинцев. <...> Это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является [обеспечение] безопасности для защиты нашего народа, — сказал Герцог.

Ранее он заявил, что Израиль намерен сохранить военное присутствие в секторе Газа для предотвращения атак оттуда в будущем. По его словам, Тель-Авив не может оставить «вакуум» на территории палестинского анклава.

До этого премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что необходимо формировать конкретный план по прекращению израильской оккупации и созданию независимого палестинского государства. Политик подчеркнул, что сейчас для единства палестинского народа как раз есть «историческая возможность».

Также он указал на то, что израильские власти не смогли добиться ни одной из своих целей во время агрессии против сектора Газа, где велась «систематическая война еще до 7 октября», то есть до атаки ХАМАС на Израиль и начала резкой эскалации напряженности в секторе. Тель-Авив «стремился разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств» и для этого сектор Газа систематически выталкивали из общих палестинских рамок, отметил министр.