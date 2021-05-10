Расплата за Иерусалим: Израиль предлагают изолировать

Начало недели обернулось для Израиля и сектора Газа очередным обострением с применением ракет и авиации. Причиной стала ситуация вокруг арабского квартала в Иерусалиме и мечети Аль-Акса. Несмотря на то, что ночное заседание Совета Безопасности ООН обошлось без осуждающих Израиль деклараций, отношения еврейского государства с некоторыми международными игроками действительно оказались под угрозой.

В ночь на 11 мая палестинские боевики из сектора Газа запустили в сторону Израиля свыше 200 ракет, сообщила Армия обороны (ЦАХАЛ). В ответ израильские армейские силы поразили, по официальным данным, 140 военных целей на территории палестинского анклава. Однако арабские СМИ сообщили , что потерь среди мирного населения избежать не удалось: жертвами израильских ударов стали в том числе дети. Утром 11 мая стало известно, что министр обороны еврейского государства Бени Ганц санкционировал широкомасштабную операцию ЦАХАЛ на всей территории палестинского анклава. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС пытается мобилизовать палестинцев и призывает их оказать сопротивление.

Совбез ООН провёл экстренное заседание, главной темой которого стал палестино-израильский конфликт. Однако деклараций по итогам переговоров принято не было. Как сообщают израильские СМИ, некоторые участники заседания пытались продвинуть резолюцию, которая осуждала действия еврейского государства и требовала от него прекратить поселенческую активность и выселение арабских семей из их законных жилищ в арабском квартале Иерусалима. Хода этой декларации не дала американская сторона, которая высказалась за то, что сейчас любая оценка израильских действий приведёт к ещё большей эскалации насилия. Американцы уверили, что предпринимают закулисные дипломатические усилия.

Mohammed Talatene/Global Look Press

Роковое выселение

Газа чрезвычайно остро реагирует на действия израильских силовиков, которые недавно «отличились» очередными попытками принудительного выселения палестинцев в арабском квартале Иерусалима — Шейх-Джаррах. Такие акции, формально узаконенные израильским верховным судом, но, по большому счёту, противоречащие международному праву, каждый раз приводят к протестным всплескам, перерастающим в кровопролитие. Этот случай не стал исключением. Ситуация лишь усугубилась столкновениями, которые перекинулись на Аль-Аксу. Израильский аппарат безопасности был непримирим: по арабам стреляли резиновыми пулями, против них был применён слезоточивый газ. Само священное для мусульман место штурмовали около двухсот полицейских.

Израильские власти утверждают, что кровопролитие является логичным итогом подстрекательства со стороны палестинских группировок и администрации сектора Газа.

Многочисленные случаи насилия и терроризма в последние дни являются результатом подстрекательства со стороны властей Палестинской автономии и террористических организаций, — говорится в заявлении МИД еврейского государства.

Однако уже сложившееся у международного сообщества представление о сомнительной поселенческой политике Израиля, а также тайминг последних событий (последние дни месяца Рамадан) вряд ли помогут израильтянам в полной мере отстоять своё видение ситуации.

Mohammed Talatene/Global Look Press

Дипломатические издержки

Руководство ХАМАС призвало все арабские страны, которые с минувшего года успели нормализовать дипломатические отношения с Израилем, разорвать договорённости.

События, происходящие возле иерусалимской мечети Аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, подтверждают, что поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен, — отметил заместитель главы Политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури. — Оккупационные власти захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер города.

Аль-Арури предупредил, что военные действия вокруг Иерусалима будут продолжаться, потому что судьба города «является сердцевиной конфликта».

Мало кто верит, что страны Персидского залива, наладившие с Израилем прагматичное партнёрство, смогут пожертвовать его качеством ради палестинцев. Так, Саудовская Аравия осудила израильтян за «дерзкую атаку» и потребовала от международных игроков «приструнить оккупантов», однако заявление было сделано через МИД, что автоматически понизило его значимость. В свою очередь, бывший государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил в Twitter о последовательной поддержке его страной принципа «двух государств для двух народов», однако не забыл упомянуть и тех, кто пытается извлечь выгоду из страданий палестинцев в межарабских спорах.

Единственное, что способна подорвать нынешняя эскалация, — это заметный интерес Турции к нормализации отношений с Израилем. Анкара выступает одним из главных адвокатов интересов палестинского народа. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже назвал Израиль жестоким террористическим государством и призвал мусульманские страны сделать всё, чтобы остановить насилие. Израильтянам тоже есть что предъявить турецкой стороне в связи с витком насилия: её не раз обвиняли в разжигании напряжённости и использовании в арабских районах агентов-провокаторов. В этих условиях любые контакты о восстановлении дипломатических связей между Турцией и еврейским государством становятся попросту невозможны.