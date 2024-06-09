Раскрыты сроки согласования миссии ЦАХАЛ по освобождению заложников в Газе NYT: миссию по вызволению заложников в Газе согласовали за минуты до ее начала

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля согласовала операцию по освобождению заложников в районе Нусейрата в центральной части сектора Газа за несколько минут до ее начала, сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант 6 июня встретились с высокопоставленными военными для согласования миссии.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что израильские офицеры работали в течение нескольких недель, чтобы собрать необходимые детали для миссии. За последние три недели было несколько случаев, когда казалось возможным провести операцию, но все попытки были отменены, сообщили два источник NYT в Минобороны Израиля.

6 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галлант встретились с высокопоставленными чиновниками министерства обороны, чтобы обсудить риски операции и возможные сценарии. В ту ночь руководство страны дало зеленый свет спасательной операции, но она все еще могла быть отменена в последний момент.

Как рассказал Хагари, утром 8 июня начальник генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви и глава Службы общей безопасности Ронен Бар окончательно одобрили проведение операции всего за несколько минут до ее начала. По его словам, израильские военные решили провести ее днем, поскольку в ХАМАС предполагали, что она состоится ночью.

Один заложник находился в первом здании, трое, в том числе Козлов, в другом, и для их освобождения спецназ вступил в перестрелку, отметил Хагари. Когда операция успешно завершилась, по радиосвязи было объявлено «алмазы в наших руках», рассказал он. На вертолетах заложников доставили в Израиль.

Местные представители здравоохранения Газы утверждают, что во время спасательной операции были убиты десятки палестинцев, в том числе женщин и детей. Израильские военные заявили, что атаковали боевиков, которые угрожали их силам, когда они пытались вывести заложников. Стороны не предоставили точные данные о жертвах в ходе рейда.

Ранее сообщалось, что родители россиянина Андрея Козлова, который был вызволен из плена палестинского движения ХАМАС, встретятся с сыном в Израиле. Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге оказывает им содействие.