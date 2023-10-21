Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции Пять россиян пострадали, одна женщина прооперирована после ДТП в Турции

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Пятеро россиян обратились за медицинской помощью, одной пострадавшей провели операцию после дорожной аварии в Турции с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов, передает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталье. В дипмиссии добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с туристической и страховой компаниями и контролирует ход дела.

За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых. <...> По факту ДТП возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Российские туристы попали в аварию во время трансфера по прилете из аэропорта Антальи в отели Аланьи. Telegram-канал Mash сообщал о 10 пострадавших россиянах, среди которых были дети. Микроавтобус врезался в едущую впереди машину, одна из туристок во время ДТП сломала руку, ее готовили к операции.

Ранее в провинции Караман на юге Турции туристический автобус попал в ДТП, 26 человек пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.

До этого стало известно, что 12 человек погибли, 19 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Йозгат в центре страны. Автобус следовал из Сиваса в Стамбул ночью 20 августа. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты.