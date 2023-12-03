Раскрыт новый план ЦАХАЛ по операции в Газе NYT: ЦАХАЛ скоро проведет операцию высокой интенсивности на территории Газы

Фото: Mohammed Turabi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следующая фаза операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ликвидации движения ХАМАС, которая пройдет в ближайшие недели, будет подразумевать боевые действия высокой интенсивности, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. По его словам, после этого ЦАХАЛ, вероятно, перейдет в режим низкой интенсивности.

Израильские войска ожидают, что в ближайшие недели они будут проводить операции высокой интенсивности, а затем, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командира батальона ХАМАС «Шеджайя» Вессама Фархата. В спецоперации были задействованы истребители ВВС. По данным ЦАХАЛ, Фархат был причастен к нападению на еврейское государство 7 октября.

3 декабря в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные обнаружили порядка 800 туннелей движения ХАМАС в секторе Газа. Там уточнили, что различными способами были уничтожены 500 из них. Кроме того, было ликвидировано множество маршрутов между точками, где располагались важнейшие стратегические объекты ХАМАС в подземельях.

По окончании конфликта в секторе Газа Израиль планирует создать на границе с анклавом буферную зону. Армия обороны страны не намерена размещать там свои подразделения. В Тель-Авиве считают, что это позволит предотвратить возрождение ХАМАС.