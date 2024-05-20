Раскрыты новые подробности гибели президента Ирана Красный полумесяц: все пассажиры вертолета с Раиси погибли сразу после крушения

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Все пассажиры, находившиеся на борту разбившегося в Иране вертолета, в том числе президент республики Ибрахим Раиси, погибли в первые минуты после его крушения, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд. По его словам, которые приводит агентство Fars, спасатели обнаружили обломки воздушного судна на высоте 2,5 километра над уровнем моря.

Пассажиры вертолета погибли в первые минуты после катастрофы, — сказал он.

Коливанд отметил, что в поисково-спасательной операции участвовали свыше двух тысяч человек. По его словам, решающую роль в обнаружении обломков сыграл турецкий беспилотник Akıncı, который зафиксировал «источник тепла» на месте катастрофы. Глава иранского Красного полумесяца добавил, что воздушное судно полностью разрушено.

Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Кроме него и министра иностранных дел, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя главы МИД Исламской Республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения. Агентство Mehr сообщает, что церемония похорон президента и сопровождавших его лиц состоится 21 мая в городе Тебриз.