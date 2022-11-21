Ракеты с именами мертвых девочек: Турция нанесла удары с воздуха по курдам Турция начала военную операцию «Коготь-Меч» на севере Сирии. Пока с помощью авиации, но все ждут и ввода наземных сил

Фото: AP/TASS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Вашингтон в том, что они «не выполнили свой долг» и не очистили южные границы республики от «курдских террористов», из-за чего Анкара была вынуждена начать воздушную операцию «Коготь-Меч» на севере Сирии и Ирака, чтобы защитить свою страну и отомстить за теракт в Стамбуле, организованный боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. На момент написания материала Минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей. Как передает телеканал CNN Turk, после воздушных ударов Анкара рассматривает проведение наземной операции и уже собирает соответствующие консультации. Тем не менее турецкий президент, скорее всего, не будет торопиться с наземным наступлением.

В любое время и без предупреждений

Приказ о начале воздушной операции на севере Сирии и Ирака Эрдоган дал прямо в самолете, возвращаясь с прошедшего в Индонезии саммита G20. Как заявили в Анкаре, основная цель — уничтожение баз РПК в качестве возмездия «за вероломное нападение на страну» — имеется в виду теракт на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября, в котором погибли шесть человек. Но если сразу после взрыва турецкие власти в открытую обвиняли США в поддержке курдских боевиков, то теперь Эрдоган заявляет, что часть ответственности лежит на Москве и Вашингтоне. Так, Анкара, по его словам, решилась на операцию из-за отказа России отводить курдские формирования от границы Турции, что нарушает Сочинское соглашение 2019 года. А бывший вице-президент США Майкл Пенс, напомнил Эрдоган, обещал в 2019 году отвести курдские формирования из района турецкой операции «Источник мира», но не сделал этого.

Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг. Турция заявляла, что не будет молчать против терроризма и примет меры, если они этого не сделают. Анкара не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться, — цитирует турецкого лидера газета Daily Sabah.

Именно поэтому свое решение Эрдоган не обсуждал ни с Байденом, ни с Путиным, ни с кем-либо другим. По его словам, он не задумывался, «как это произойдет» и «кто что скажет», потому что в своих действиях «турецкие власти руководствуются международным правом». В Минобороны страны отметили, что операция проводится в соответствии с правом на самооборону в целях предотвращения терактов, согласно статье 51 Устава ООН.

Фото: AP/TASS

Теперь речь идет не только о воздушных действиях, которые Анкара проводит время от времени, но и о наземной операции. Однако, по словам Эрдогана, для это необходимы консультации, а затем уже будет можно «предпринять соответствующие шаги».

Невозможно, чтобы это ограничивалось только воздушной операцией. Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в этой операции, наши соответствующие подразделения, Минобороны и Генштаб решат вместе, — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер пока поставил ситуацию на паузу и пытается выиграть для себя время, чтобы понять, как действовать дальше, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт РСМД Кирилл Семенов.

Все будет зависеть от внутриполитической целесообразности, насколько данная операция будет способствовать победе турецкого лидера на выборах (президентские выборы в Турции пройдут в середине 2023 года. — NEWS.ru). Если она действительно приведет к какому-то изменению в его пользу, то он ее проведет. Надо исходить из этого, — отметил Семенов.

Одно дело — авиаудары, а другое — наземные операции, отметил в своем Telegram-канале политолог Яшар Ниязбаев. По его словам, воздушные операции Турция проводила всегда, а вот наземные операции будут иметь далекоидущие последствия.

Сразу возникнет вопрос отношения к этому США и России. Если Анкара решится на наземную операцию, а, судя по происходящему, все к этому и идет, тогда Москва и Вашингтон не будут просто наблюдать, потому что Москва имеет связи с президентом Турции Башаром Асадом, а Вашингтон с РПК, — отметил политолог.

Некоторые эксперты отмечают, что публичное заявление турецкого правительства о новом этапе борьбы с террористическими группировками в первую очередь нужно для внутренней аудитории на фоне произошедшего теракта в Стамбуле, чтобы показать, что руководство страны готово ответить.

При этом военные действия Турции помогут лишний раз надавить на правительства стремящихся в НАТО Швеции и Финляндии с целью выбить для себя преференции. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто уже выразил обеспокоенность, что террористическая атака, совершенная на прошлой неделе в Стамбуле, усилит обеспокоенность Турции по поводу курдского терроризма с последствиями для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Фото: Соцсети

Ракеты с именами девочек

Пока решение по наземной операции не принято, турецкая армия сражается против курдов с неба. По информации турецкого оборонного ведомства, ВВС страны нанесли удары по целям в Кандиле, Асосе, Хакурке в Ираке и Кобани, Тель-Рифате, Дерике — в Сирии. На ракетах, которыми турецкие воздушные силы Турции уничтожали объекты РПК, были написаны имена маленьких девочек, которые стали жертвами теракта в Стамбуле. Именно из Кобани, по данным турецких органов, террорист-смертник получил приказ привести в действие начиненную тротилом бомбу на стамбульской улице Истикляль.

Официальные источники сообщили, что все боевые самолеты действовали из воздушного пространства Турции. Однако прошла информация о том, что они несколько раз нарушали сирийское воздушное пространство. В результате операции были поражены 89 целей — убежища, бункеры, пещеры, тоннели, штабы и склады боеприпасов. Также турки отчитались об уничтожении «большого числа террористов», не сообщая цифру.

При этом курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) заявили о гибели 11 мирных жителей в результате обстрелов. По их информации, погибли также один член СДС и 15 солдат сирийской правительственной армии, находившиеся в подконтрольных курдам районах. В свою очередь сирийские силы выпустили более 15 ракет и артиллерийских снарядов по турецкой военной базе в Дабике на севере провинции Алеппо. Кроме того, в Турции сообщили об обстреле своего КПП на границе с Сирией, в результате которого один военнослужащий и восемь полицейских были ранены. Позже в направлении турецкого города Каркамыш на границе с Сирией выпустили четыре ракеты, одна из них попала в школу. В результате атаки есть раненые, их число не называется. Также власти проинформировали о гибели двух человек.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдогана мнение мирового сообщества не волнует

Хотя отношения Москвы и Анкары в последнее время переживают подъем, политика Турции в Сирии всегда была обособлена от основного политического курса Эрдогана и его дипломатии в целом. Борьба с РПК, признанной в Турции террористической, — принципиальный вопрос. Поэтому регулярные взаимные обвинения, как говорят эксперты, — привычное явление.

О намерении создать вдоль границы с Сирией зону безопасности глубиной в 30 км, чтобы обезопасить себя от проникновения курдских боевиков, турецкий лидер заявляет все последние годы. Однако позже Эрдоган временно отказался от этой идеи, в том числе и в результате переговоров с Москвой и Вашингтоном, поскольку не смог заручиться поддержкой ни одной из сторон.

После теракта в Стамбуле в экспертном сообществе заявляли, что начало операции на севере Сирии — самый ожидаемый и логичный ответ турецкого правительства. Семенов также отметил, что турецкий лидер будет использовать обстоятельство теракта для начала военной операции.

Важный аргумент — теракт в Стамбуле. Сейчас у Эрдогана на руках есть соответствующие козыри. Сам Эрдоган требует от мирового сообщества некоторых объяснений, почему они поддерживают террористические группировки и до сих пор не принимают никакие усилия. Мнение мирового сообщества Эрдогана мало волнует, — заявил Семенов.

При этом, полагает Семенов, планы Эрдогана могут распространиться на Ирак — некоторое время назад он озвучивал планы, что там тоже планируется создаваться некая зона безопасности. Правда, не такая, как в Сирии, а немного другого формата...