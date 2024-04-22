Ракеты прилетели в лагерь союзников США на территории Сирии Tasnim: лагерь курдских сил возле военной базы США в Сирии обстреляли ракетами

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Лагерь курдских формирований из «Сил демократической Сирии», который располагается на востоке Евфрата, подвергся обстрелу, сообщает агентство Tasnim. Отмечается, что по нему было выпущено несколько ракет.

Он находится неподалеку от американской военной базы в провинции Дейр-эз-Зор рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар. О погибших и разрушениях информации нет.

В ночь на 22 апреля арабское агентство Shafaq сообщало, что по американской базе «Хирбет аль-Джир» в северной сельской местности Эль-Хасаки в Сирии с территории Ирака было выпущено пять ракет. По данным инсайдера, американские самолеты интенсивно летали вдоль иракско-сирийской границы. Инцидент произошел на фоне высокой напряженности между иракскими вооруженными группировками и правительством из-за присутствия американских войск.

Также стало известно, что США уже ответили на атаку. Американский самолет сделал залп по месту, где, предположительно, находится установка, атаковавшая аэродром США. По его словам, некоторые ракеты упали внутри границ Ирака.

В конце марта неизвестная авиация нанесла удар по штабам союзным сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли несколько военных. Также пострадали 15 мирных жителей.