Ракетный удар Израиля по жилому дому убил детей и женщин CNN: в результате удара Израиля по дому в Газе погибли 12 детей и четыре женщины

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В результате удара израильских вооруженных сил по жилому дому в городе Рафах на юге сектора Газа погибли 12 детей и четыре женщины, сообщил телеканал CNN. Итоговое число погибших составило 21 человек, еще десятки получили ранения.

Ранее Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. Он отметил, что это единственный способ освободить заложников и уничтожить ХАМАС, а также навсегда лишить Израиль угрозы в лице сектора Газа.

Тем временем пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус сообщил, что разведывательные службы Израиля обладают информацией о предполагаемом местонахождении оставшихся заложников в секторе Газа. Их освобождение, по его словам, является для ЦАХАЛ главным приоритетом, поскольку Израиль намерен освободить всех пленных, удерживаемых ХАМАС. Если этого не удастся сделать путем переговоров, то армия будет действовать «кинетическими способами», уточнил Конрикус.

Также глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что Израиль намерен ликвидировать всех членов палестинского движения ХАМАС по всему миру. По его словам, на это может уйти несколько лет, но цель будет достигнута. Ронен Бар добавил, что ШАБАК допустила фатальную ошибку 7 октября — когда не смогла защитить страну от обстрела со стороны палестинского движения. Эта трагедия стала уроком для сотрудников службы безопасности, подчеркнул Бар.