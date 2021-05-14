Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар

https://static.news.ru/photo/045702dc-5683-11ea-b3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Израиле мощный взрыв произошёл в порту города Ашдод, после чего возник пожар. Причиной стало попадание ракеты, выпущенной боевиками ХАМАС, в топливный резервуар. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало .

В армии обороны Израиля пообещали, что данный эпизод «не останется без ответа».

В армейской пресс-службе сообщили, что самолёты ВВС страны нанесли удары по нескольким пусковым ракетным площадкам и двум «террористическим структурам» ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что к вечеру пятницы, 14 мая, по территории Израиля из сектора Газа были выпущены более двух тысяч ракет. Система ПРО «Железный купол» смогла перехватить почти тысячу из них.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. В результате атак израильтян, по последним данным, в Газе погибли 126 палестинцев, среди них — 34 ребёнка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли семь человек, включая двоих детей.