Ракетная атака разрушила больницу на юге Израиля

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Ракетный удар со стороны сектора Газа разрушил медицинский центр в городе Ашкелон на юге Израиля. Снаряд попал в мост между корпусами больницы, сообщает газета Times of Israel.

Сотрудник учреждения сообщил, что здание сильно пострадало. Жертв удалось избежать, поскольку всех пациентов за несколько часов до атаки переместили в безопасное место. В сети появилось видео с места атаки, передает РИА Новости.

Палестина открыла огонь по Израилю 7 октября. В ответ израильская армия начала военную операцию, в рамках которой удалось вернуть контроль над несколькими захваченными населенными пунктами у границы сектора Газа. В ходе военных действий погибли приблизительно 300 человек, еще 1500 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей покинуть территорию палестинского анклава. Политик предупредил, что в стране идет война, целью которой является полное уничтожение группировки ХАМАС, и власти планируют использовать все имеющиеся у них военные ресурсы.

Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из опасений, что израильская армия может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.