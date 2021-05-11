Ракета ХАМАС попала по нефтепроводу: загорелся гигантский бак

Пожар начался на Трансизраильском нефтепроводе после ракетного удара со стороны ХАМАС. Этот нефтепровод построен в Израиле для перекачки иранской нефти в Европу и для нужд самого Израиля.
Есть ли угроза взрыва бака с топливом, пока неизвестно. Какая часть инфраструктуры была повреждена, тоже неясно.
По сообщениям СМИ, в результате атаки на Израиль погибли минимум четыре человека, 16 получили ранения, один пострадавший — в критическом состоянии.
Движение ХАМАС заявило о 130 выпущенных ракетах, в Израиле утверждают, что их было 600. Жители Тель-Авива публикуют сотни видео с ракетами, которые обрушиваются на город. Уже было несколько взрывов, большинство жителей города прячутся в бомбоубежищах.
Закрыт аэропорт, оттуда эвакуируют пассажиров и персонал. Ракетный обстрел Тель-Авива стал причиной приостановки полётов, писал NEWS.ru.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что сторонники движения ХАМАС заплатят высокую цену за свои действия, они поплатятся жизнью.