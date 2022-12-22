Аятолла замахнулся на «Оскар»: актрису в Иране обвинили в пропаганде фейков С начала протестов иранские власти арестовали 40 деятелей кино. Фильмы с опальными актерами не пускают в прокат. Что дальше ждет кинематограф страны?

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

У протестов в Иране появилась новая икона — ею стала оскароносная актриса Таране Алидусти. Как пишут СМИ, 38-летнюю иранку арестовали после того, как она посмела осудить недавнюю казнь демонстранта. Однако на защиту женщины, провинившейся в глазах аятоллы, встал целый полк знаменитостей. Кто из мировых звезд обратил внимание на арест иранской коллеги по цеху, чем Алидусти долгие месяцы раздражала аятоллу и что вообще происходит с иранским кинематографом — в материале NEWS.ru.

Герои блокбастеров против аятоллы

Сейчас актриса содержится в печально известной тюрьме Эвин для политических заключенных в Тегеране. За последние месяцы из-за массовых выступлений против власти туда попало немало иранцев. По данным ООН на 3 ноября их было уже более 14 тысяч.

Фото: Ehsan Iran/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons Тюрьма Эвин

В отличие от подавляющего числа заключенных у Алидусти есть много тех, кто может за нее заступиться. Вокруг нее сплотились десятки знаменитостей, в том числе Иэн Маккеллен (Гендальф из «Властелина Колец»), Эмма Томпсон (профессор Сивилла Трелони из «Гарри Поттера») и Марк Руффало (зеленый великан Халк из киновселенной Marvel).

Звездная компания написала открытое письмо, в котором осудила арест иранской знаменитости и призвала к ее немедленному освобождению.

Мировые звезды подчеркивают, что не купились на маневры аятоллы. Есть подозрения, что иранские власти готовили арест Алидусти заранее, но специально дотянули до кануна западного Рождества. Расчет был на то, что всемирно известные друзья актрисы будут слишком заняты праздничными приготовлениями и не обратят внимания на ситуацию.

Иран ошибся, полагая, что нам будет не до Таране Алидусти. Мы возмущены и требуем, чтобы ее немедленно освободили и вернули семье в целости и сохранности, — настаивают мировые звезды.

Фото: Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS.com Таране Алидусти

Арест актрисы осудил и престижный Каннский кинофестиваль. Алидусти там не последний человек. Она не только часто появляется на экранах в конкурсных картинах, но и порой лично заглядывает на мероприятия. В последний раз иранка посещала Канны в мае, когда представляла фильм «Лейла и ее братья» со своим участием.

На своей страничке Каннский кинофестиваль решительно призвал аятоллу проявить милосердие и отпустить иранскую звезду на свободу:

Мы выражаем солидарность с Таране. Она ведет борьбу за свободу и права женщин, и фестиваль хочет выказать ей абсолютную поддержку.

Кто такая Таране?

Таране Алидусти родилась в семье футболиста иранской сборной, а мать ее была скульптором. Девушка дебютировала в кино в 17 лет. А мировая слава пришла к актрисе в 2016 году после того, как она сыграла главную роль в фильме «Коммивояжер». Он получил премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Женщина представляет интеллектуальную элиту Ирана. Она свободно владеет английским и немецким, а в перерывах между съемками переводит иностранные книги на родной фарси.

Последние годы Алидусти также активно продвигала феминистскую повестку, защищая равные права между мужчинами и женщинами на родине.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Таране Алидусти

Неудивительно, что с началом протестов она оказалась по одну сторону баррикад с митингующими. При этом поначалу иранская звезда старалась поддерживать протесты в мягкой форме. К примеру, она могла выложить в Сеть свою фотографию с непокрытыми волосами и лозунгом «Женщины, жизнь, свобода».

Но в прошлом месяце Алидусти, похоже, решила вступить в открытую конфронтацию с властями. В ответ на слухи, будто она сбежала из страны, актриса публично заявила, что не будет никуда уезжать и останется рядом с семьями убитых и заключенных.

Я буду добиваться справедливости здесь! Я буду бороться за свой дом! Я готова заплатить любую цену, но я ни за что не откажусь от своих прав, — фактически объявила войну властям Алидусти.

Долгое время актрису никто не трогал. Но в субботу, 17 декабря, к ней все же постучали.

Официальным поводом для ареста стало обвинение в распространении фейков о протестах. Напомним, они начались 16 сентября после гибели 22-летней Махсы Амини. Предположительно, девушка умерла от побоев патруля полиции нравов за неправильно повязанный головной платок.

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press Женщина держит табличку с Мохсеном Шекари, недавно казненным в Иране. Демонстрацию у Бранденбургских ворот в знак солидарности с протестующими в Иране

На самом деле Алидусти просто высказалась против первой казни протестующего 8 декабря (сейчас очереди на эшафот ждут еще более 20 митингующих).

Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая наблюдает за этим кровопролитием и не предпринимает никаких действий, становится позором для человечества, — написала актриса в соцсети, за что поплатилась своей страничкой с 8 миллионами подписчиков (власти заставили ее удалить), а заодно и свободой.

Этот пост, видимо, и стал последней каплей, переполнившей чашу терпения властей, которые в последнее время особенно остро реагируют на критику со стороны знаменитостей.

Фильмы про рахбара вместо мелодрам про любовь

Формально актрисе, как и многим другим иранцам, вменяют в вину то, что они не прилагают к своим постам никаких документов, которые могли бы подтвердить их заявления.

Некоторые знаменитости предъявляют бездоказательные заявления и публикуют провокации, и поэтому мы их арестовываем, — говорится в сообщении о задержании Алидусти от информагентства Fars News, близкого к элитному военному формированию Корпус стражей Исламской революции.

Сложно предсказать, что ждет иранскую актрису. В Иране уже случалось, что власти арестовывали, а затем отпускали местных актрис. Но далеко не факт, что слава спасет женщину. Нельзя исключать, что правительство захочет наказать известного человека в назидание остальным.

Но что ждет сам иранский кинематограф, который прочно занял свою нишу на престижных фестивалях и любителей кино? Для многих критиков имена иранских режиссеров Аббаса Киаростами или Асгара Фархади стоят если не выше, то по крайней мере наравне с другими мэтрами кино вроде французского основателя современного кинематографа Жан-Люка Годара.

Эти и другие известные деятели не могут остаться в стороне от происходящего. Еще в первые месяцы протестов многие иранские режиссеры начали снимать сцены с женщинами без платков.

Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press Асгар Фархади

Само собой, это очень не понравилась правительству, которое обвинило людей искусства в том, что они сеют смуту среди иранского народа. К началу декабря в Иране арестовали уже более 40 видных деятелей кино. Также у правоохранителей есть отдельный список артистов, которым запрещен выезд за границу. А фильмы с режиссерами и актерами, попавшими в черные списки, полностью исключают из проката.

Вместо них правительство продвигает малоизвестных консервативных режиссеров. Они могут быть не такими талантливыми, но зато от принципов Исламской революции никогда не отступятся. Они с радостью готовы штамповать одну премьеру за другой о величии рахбара, о подвигах ксировцев и о великой истории персидских воинов.

Фото: Anonymous/Keystone Press Agency/Global Look Press Протесты в Иране

Эксперты признают: если иранские власти и дальше продолжат оказывать давление на независимое кино, то рискуют своими же руками похоронить культурный бренд, который высоко котируется на международных киноплощадках.

Ну а большинству иранцев пока не до кино. Согласно отчету иранской организации по правам человека от 17 декабря, с начала протестов погибли не меньше 469 человек, в том числе 63 ребенка и 32 женщины.