Радуга в капкане: как арабские полицейские под прикрытием соблазняют геев Силы безопасности некоторых мусульманских стран все чаще расставляют онлайн-ловушки для ЛГБТ в Сети, но местные «квиры» умудряются их обходить

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Ближний Восток и Северная Африка — последний регион, который приходит на ум при упоминании ЛГБТ. И все же правительства местных стран решили полностью очистить родные края от содомитов и мужеложцев. Согласно расследованию американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), Египет и другие арабские страны тайно проводят массовые «чистки», вылавливая представителей ЛГБТ на сайтах знакомств. Как работают под гламурным прикрытием усатые арабские оперативники — в материале NEWS.ru.

Опасный флирт

Для людей нетрадиционной ориентации на Ближнем Востоке Интернет долгое время считался относительно безопасным пристанищем. Но, по данным HRW, это уже не так.

До недавних пор полиция консервативных стран ловила геев и лесбиянок только в офлайне. Оперативники ездили в модные и популярные среди «квиров» места и требовали у местной публики сдать телефоны на проверку. Теперь же стражи порядка подстраивают все таким образом, чтобы сексуальные меньшинства сами приходили в цепкие лапы правосудия.

Власти Египта, Ирака, Иордании, Ливана и Туниса интегрируют новые технологии в полицию для борьбы с ЛГБТ, — говорится в отчете HRW. — Цифровые платформы, которые позволяли секс-меньшинствам выражать себя, также стали инструментами репрессий.

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press Египетская полиция участвует в рейдах против ЛГБТ, утверждают правозащитники

В поисках «жертв» агенты под прикрытием регистрируют фейковые аккаунты в популярных социальных сетях и приложениях для знакомств. Главная задача оперативника на защите родины — собрать как можно больше доказательств нетрадиционной ориентации собеседника. Как именно достичь цели — каждый агент решает для себя сам.

Статья найдется для всех

Чаще всего полицейские просто стараются как можно скорее перейти от фазы знакомства к флирту, чтобы затем назначить встречу в каком-нибудь кафе или парке.

Там к ничего не подозревающему арабскому гею вместо смазливого иностранца подходит наряд сил безопасности. Полицейские конфискуют телефон нарушителя и собирают оттуда как можно больше материала в «черное досье» для суда.

Если подходящего контента нет, оперативники создают его сами. По утверждениям правозащитников — подделывают непристойную переписку или скачивают десятки «харамных» (запрещенных в исламе) видео с противоречивым содержанием.

Пойманных с поличным ЛГБТ-представителей привлекают к ответственности сразу по нескольким статьям, связанных с однополыми отношениями, развратом, проституцией и подстрекательством к распутству.

Охота на транс-ведьм

В ожидании суда задержанные проводят под стражей вплоть до нескольких месяцев. Опрошенные Human Rights Watch представители ЛГБТ говорят, что там их «ломали» ментально и физически. Самых везучих суд отпускает за штраф в несколько тысяч долларов и под обещание подумать над своим поведением и больше не сходить с пути Милостивого Аллаха. В иных случаях преступников, как правило, лишают свободы на срок от года до трех лет.

При этом облавы на лесбиянок, геев и небинарных личностей Ближнего Востока устраивают не только представители органов безопасности, но и простые граждане.

Фото: Andrea DiCenzo/dpa/Global Look Press Перспектива оказаться в иракской тюрьме — не самая радужная

Для многих арабов поиск и «слив» ЛГБТ-людей — способ сделать мир «чище» или просто развлечься. Под чужой личиной они знакомятся с людьми нетрадиционной ориентации, набирают на них компромат, а затем отправляют его родственникам и друзьям жертвы.

За этим следуют ссоры с семьей, угрозы и травля, а также исключения из вузов и увольнения. Поэтому сложно переоценить, насколько сильно местные «квиры» боятся, что об их ориентации узнают.

Имамы против каминг-аута

В последнее время все больше людей пытаются на этом страхе заработать. К угрозам так называемого «доксинга» (публикации личных материалов) и «аутинга» (разглашения принадлежности к ЛГБТ чужого человека) все чаще прибегают отдельные люди и преступные группы, чтобы выудить у гея или лесбиянки деньги в обмен на молчание.

Также не секрет, что в регионе время от времени проходят целые народные кампании против ЛГБТ. К примеру, в Ираке авторитетный религиозный шиитский лидер Муктада ас-Садр внезапно ушел из политики и посвятил себя борьбе против ЛГБТ.

В начале декабря 2022 года он мобилизовал тысячи последователей, прочитал перед ними боевую пятничную проповедь, заставил дать клятву «встать на путь борьбы с ЛГБТ», а затем и вовсе отправил крушить рекламные стенды с женоподобными мужчинами и маскулинными женщинами.

ЛГБТ не пройдет?

Во многом тема сексуальных меньшинств на Ближнем Востоке обострилась связана с тем, что, по мнению самих арабов, им пытаются внушить чужие для них идеалы.

Одно дело, когда в каком-нибудь западном фильме промелькнет сцена с юными девами с эротическим намеком, но совсем другое, когда в сердце Европы открывается ЛГБТ-мечеть, которая проповедует распущенные половые связи.

Как ранее сообщал NEWS.ru, точкой кипения стал спор вокруг проблемы прав ЛГБТ перед чемпионатом мира по футболу в Катаре. Он получил международный резонанс. Арабы посчитали, что мировое сообщество пыталось вести пропаганду геев и лесбиянок на Аравийском полуострове — в сердце ислама. А, как известно, нетрадиционные сексуальные отношения и ислам несовместимы.

Пропаганда таких ценностей — это распространение распутства, разврата. Мусульмане никогда этого не примут, — резюмировал в беседе с NEWS.ru исламскую позицию по ЛГБТ саудовский имам мечети имени Биляла в Джидде Махир аль-Кахтани, по совместительству — ведущий религиозных программ на местном телевидении. — О Всевышний, защити нас от зла и останови преступников, посягающих на Твои заповеди. О Аллах, наставь их на правильный путь.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Катар во время проведения ЧМ по футболу в 2022 году обвиняли в притеснении геев. Сам Катар, напротив, обвинял Запад в насаждении порока

Впрочем, маловероятно, что мольбы шейха и кампания против секс-меньшинств сумеют искоренить ЛГБТ из арабских стран. Геи, лесбиянки, транссексуалы жили, встречались и создавали свои сообщества даже под властью террористических организаций, вроде ИГ* и «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Скорее всего, новые меры лишь приведут к тому, что местное квир-сообщество станет еще более скрытными и начнет подозрительнее относиться к новым знакомствам. Уже сейчас, выходя из дома, многие удаляют приложения знакомств и всячески заметают цифровые следы. Приложения для знакомств уже рекомендуют пользователям проводить видеозвонки перед встречами, дабы удостовериться, что собеседник по ту сторону экрана — реальный человек и не занимается «кетфишингом» (то есть не ведет фейковую страничку). Впрочем, этот совет актуален и для традиционных пар.

* ИГ, «Хайят Тахрир аш-Шам» — признаны в РФ террористическими, их деятельность запрещена.