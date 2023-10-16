Пятичасовой режим прекращения огня ввели на юге Газы

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

В южных районах сектора Газа ввели пятичасовой режим прекращения огня, сообщает телеканал Al Arabiya. Мера принята, чтобы дать возможность иностранным гражданам покинуть регион.

Кроме того, в течение пяти часов в сектор Газа должна поступить гумпомощь. Вместе с тем, как сообщает телеканал, у пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом скопилось не менее 100 грузовиков с помощью, которые ожидают открытия гуманитарного коридора.

Тем временем Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по региону. Al Mayadeen сообщает, что администрация Газы не знает о введении гуманитарного перемирия.

Al Arabiya также сообщила, что за время конфликта в анклаве погибло по меньшей мере 2670 жителей. Министерство здравоохранения Палестины подтвердило, что более 700 из них дети. Еще по меньшей мере 9600 человек получили ранения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинское ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава. В Минобороны отметили, что бойцы исламского движения также не позволяют гражданским перемещаться по центральным дорогам Газы.

Вечером 15 октября Израиль доложил США о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Информацию подтвердил телеканал Sky News Arabia — по его данным, подача воды в указанном районе действительно восстановилась.