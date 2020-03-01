https://static.news.ru/photo/c6002004-5be1-11ea-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Зенитные орудия правительственных войск Сирии ведут интенсивный огонь по воздушным целям в районе города Хама.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Залпы ПВО видны как над окрестностями города, так и над самой Хамой. Зенитные установки работают уже более получаса.

Источник в сирийской армии рассказал информагентству, что целями ПВО являются турецкие беспилотники. Он же ранее сообщил, что в провинции Идлиб были ликвидированы шесть военных дронов Турции.

Как писал NEWS.ru, командование армии Сирии объявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. Все замеченные в воздухе объекты будут сбиваться средствами противовоздушной обороны.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган собираются встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.