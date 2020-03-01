Зенитные орудия правительственных войск Сирии ведут интенсивный огонь по воздушным целям в районе города Хама.
Об этом
Источник в сирийской армии рассказал информагентству, что целями ПВО являются турецкие беспилотники. Он же ранее сообщил, что в провинции Идлиб были ликвидированы шесть военных дронов Турции.
Как писал NEWS.ru, командование армии Сирии объявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. Все замеченные в воздухе объекты будут сбиваться средствами противовоздушной обороны.
Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган собираются встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.
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