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Ближний Восток

ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля

22:19, 03 сентября 2021
ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry
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Сирийские средства ПВО уничтожили 21 из 24 ракет, которые военно-воздушные силы Израиля выпустили по целям в Сирии. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Атака произошла около 01:30 3 сентября.

Четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики, — рассказал Кулить.

Дежурные средства сирийских ПВО, состоящие из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», уничтожили 21 ракету.

Ранее сообщалось, что российские отряды спецназа и военной полиции вошли в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад сирийской провинции Деръа. Она находится возле границы с Израилем и Иорданией.

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