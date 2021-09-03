ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля

Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

В ночь на пятницу, 3 сентября, средства ПВО Сирии отражают атаку израильской армии в небе над Дамаском. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария».

Также телеканал разместил видеозапись, на которой запечатлена работа средств ПВО. По данным источника телеканала, армия Израиля совершила своё нападение из ливанского воздушного пространства. Обстрелу подверглись цели близ сирийской столицы. Ранее...