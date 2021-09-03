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Максим Артемьев
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Сирийские средства ПВО уничтожили 21 из 24 ракет, которые военно-воздушные силы Израиля выпустили по целям в Сирии. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Атака произошла около 01:30 3 сентября.
Четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики, — рассказал Кулить.
Четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики, — рассказал Кулить.
Дежурные средства сирийских ПВО, состоящие из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», уничтожили 21 ракету.
Ранее сообщалось, что российские отряды спецназа и военной полиции вошли в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад сирийской провинции Деръа. Она находится возле границы с Израилем и Иорданией.
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В ночь на пятницу, 3 сентября, средства ПВО Сирии отражают атаку израильской армии в небе над Дамаском. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария».
Также телеканал разместил видеозапись, на которой запечатлена работа средств ПВО.
По данным источника телеканала, армия Израиля совершила своё нападение из ливанского воздушного пространства. Обстрелу подверглись цели близ сирийской столицы.
Ранее...
ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля