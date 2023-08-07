ПВО Сирии отражает атаку Израиля в небе над Дамаском

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сирийская система противовоздушной обороны отражает воздушную атаку Израиля в небе над Дамаском и его окрестностями, сообщил телеканал Al Ekhbariya. Он также опубликовал видеозапись, показывающую работу ПВО.

По данным телеканала, нападение было совершено израильской армией. Военные атаковали окрестности Дамаска.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе Идлиба в Сирии. В штабе находились причастные к терактам против военных и мирного населения. А в ночь на 2 августа ВС РФ нанесли удар по месту расположения иностранных наемников на Украине. Повреждения также получила база ремонта катеров Вооруженных сил Украины и хранилище топлива.

В Минобороны России сообщили, что Москва крайне обеспокоена сообщениями об активной подготовке террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» смертников для терактов против объектов и патрулей Вооруженных сил России и Сирии. В МО РФ подчеркнули, что военные примут решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападения на российских и сирийских военных.