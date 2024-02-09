ПВО сбила два беспилотника в окрестностях Дамаска

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили в окрестностях Дамаска два беспилотника, сообщило Министерство обороны Сирии в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным ведомства, дроны нарушили воздушное пространство страны со стороны Голанских высот. Их уничтожили к западу от Дамаска.

Перед этим государственное информационное агентство SANA сообщало об отражении атаки средствами ПВО. В районе города были слышны взрывы.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил о ракетной атаке на военную базу США в Сирии. Объект располагается в восточной провинции Дейр-эз-Зор у газового месторождения Конико. В ответ на это США нанесли «удары возмездия» по Сирии.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США предпримут дополнительные действия, чтобы добиться прекращения нападений на свои силы в регионе Ближнего Востока. Он также указал, что Белый дом заблаговременно оповестил руководство Ирака о планах по нанесению авиаударов по объектам, связанным с КСИР.

Позже помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены ограничиваться проведенными на данный момент бомбардировками Сирии, Ирака и Йемена. По его словам, Вашингтон будет бить до тех пор, пока эти страны не поймут, что Вашингтон не оставляет безнаказанным убийство своих людей.