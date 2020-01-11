https://static.news.ru/photo/556b61de-349d-11ea-96b5-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что была сформирована редакционная комиссия Сирийского конституционного комитета. Об этом он рассказал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Главное, чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять своё будущее, такой подход лежит в основе создания конституционного комитета. Он уже провёл два заседания в Женеве и сформировал редакционную комиссию, которая займётся разработкой конституционных основ сирийского государства, — цитирует Путина «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, обсуждение резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии заняло более трёх часов. В поддержку документа проголосовали 11 стран, воздержались Россия, США, Великобритания и Китай. Против не проголосовал никто. Доставка помощи будет осуществляться через два приграничных с Турцией пункта.