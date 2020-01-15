https://static.news.ru/photo/9d2b288a-3784-11ea-ba94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию затронул ситуацию на Ближнем Востоке. Он заявил, что страны — основательницы ООН, имеющие ядерное оружие, должны обеспечить безопасность на планете.

Президент отметил, что эти государства несут особую ответственность за сохранение человечества. Он призвал их проявить политическую волю и мужество и устранить предпосылки для глобальной войны.

По словам Путина, необходимо обновить подходы к обеспечению стабильности в мире с учётом аспектов современных международных отношений. При этом глава государства добавил, что Россия открыта для диалога.

Ранее президент отметил, что Россия обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперёд.