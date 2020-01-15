Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию затронул ситуацию на Ближнем Востоке. Он заявил, что страны — основательницы ООН, имеющие ядерное оружие, должны обеспечить безопасность на планете.
Президент отметил, что эти государства несут особую ответственность за сохранение человечества. Он призвал их проявить политическую волю и мужество и устранить предпосылки для глобальной войны.
По словам Путина, необходимо обновить подходы к обеспечению стабильности в мире с учётом аспектов современных международных отношений. При этом глава государства добавил, что Россия открыта для диалога.
Ранее президент отметил, что Россия обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперёд.
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