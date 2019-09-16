https://static.news.ru/photo/65e8b66a-d8ae-11e9-b05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин по итогам трёхстороннего саммита с главами Турции и Ирана выразил надежду на скорейший вывод американских военных из Сирии.

Что касается американских вооружённых сил, то они присутствуют на территории Сирии незаконно. Всем это хорошо известно, — процитировал российского лидера ТАСС .

Россия, по словам Путина, будет исходить из того, что решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с территории САР будет реализовано и доведено до завершения.

Владимир Путин также посоветовал Саудовской Аравии взять пример с Турции и Ирана и закупить российские ЗРК С-400, которые смогут предотвращать инциденты, подобные недавней атаке дронов на саудовские НПЗ.

Как ранее сообщал News.ru, президент России на трёхстороннем саммите в Анкаре призвал не допустить раздел Сирии на зоны влияния.