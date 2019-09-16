https://static.news.ru/photo/65e8b66a-d8ae-11e9-b05d-fa163e074e61_660.jpgФото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com
Президент России Владимир Путин по итогам трёхстороннего саммита с главами Турции и Ирана выразил надежду на скорейший вывод американских военных из Сирии.
Что касается американских вооружённых сил, то они присутствуют на территории Сирии незаконно. Всем это хорошо известно, — процитировал российского лидера ТАСС.
Россия, по словам Путина, будет исходить из того, что решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с территории САР будет реализовано и доведено до завершения.
Владимир Путин также посоветовал Саудовской Аравии взять пример с Турции и Ирана и закупить российские ЗРК С-400, которые смогут предотвращать инциденты, подобные недавней атаке дронов на саудовские НПЗ.