https://static.news.ru/photo/fb3e55fe-3abe-11ea-99a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии. По его словам, только так можно рассчитывать на разрешение конфликта в этой стране.

Об этом он сказал на встрече в Берлине с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, комментируя итоги московских переговоров противоборствующих сторон в Ливии.

Мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен, и мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт был разрешён, — приводит слова Путина ТАСС.

Он также высказал убеждённость в том, что Турция и Россия сделали хороший шаг, призвав оппонентов прекратить огонь и тем самым создав предпосылки для проведения конференции в Берлине. Как отметил глава Российской Федерации, «несмотря на то, что определённые инциденты имеют место, всё-таки обе стороны прислушались к <...> призыву и крупномасштабные боевые действия прекращены».

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИД и Минобороны России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.

В Берлине 19 января проходит международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие были приглашены представители России, США, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

Сейчас в Ливии фактически двоевластие. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия.