https://static.news.ru/photo/9e4467c2-d8ac-11e9-8b5f-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценили прошедший в Анкаре трёхсторонний саммит по Сирии РФ — Турция — Иран.

Об этом они заявили на итоговой пресс-конференции. По словам Путина, переговоры прошли «весьма продуктивно и успешно». Это уже пятая встреча глав государств астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Эрдоган также подчеркнул продуктивность саммита. Он отметил, что стороны смогли обсудить и преодолеть все имевшиеся разногласия по ряду вопросов.

Мы приняли ряд важных решений, которые вселяют надежду на политическое урегулирование в Сирии, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «астанинский формат» (Россия, Иран и Турция) единственно возможной платформой для разрешения сирийского кризиса.