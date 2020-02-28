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Президент Владимир Путин и члены Совбеза России выразили крайнюю обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в сирийском Идлибе. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, состоялся детальный телефонный разговор о ситуации вокруг Идлиба.

Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не сможет запретить Дамаску воевать на своей территории. Сирийские правительственные войска выполняют требования о борьбе с терроризмом, содержащиеся в резолюциях Совета безопасности ООН, отметил министр. Он также предложил турецким властям, чьи войска поддерживают сирийскую оппозицию, начать выполнять международные договорённости по достижению мира в Идлибе.

Как писал NEWS.ru, Турция пригрозила жёстко ответить на гибель военных и назвала инцидент нападением на НАТО. В Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.