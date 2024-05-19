Пушков: вертолет президента Ирана могли сбить

Фото: IMAGO/Iranian Presidency Office/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале сообщает, что причиной крушения вертолета иранского президента Ибрахима Раиси могло стать покушение. Иранские источники, пишет сенатор, сообщают, что вертолет, в котором находился Раиси, могли сбить под Тегераном. В настоящий момент идут поисково-спасательные работы, они осложняются плотным туманом. Судьба Раиси по-прежнему неизвестна.

После покушения на [премьера Словакии Роберта] Фицо и ареста подозреваемого в подготовке покушения на президента [Александра] Вучича в Сербии — возможное покушение на президента Ирана Раиси. Иранские источники сообщают, что его вертолет мог быть сбит под Тегераном, — утверждает он.

Ранее агентство Mehr удалило опубликованную информацию о том, что президент Ирана жив и направляется в Тебриз на автомобиле после происшествия. Представитель Тебриза в парламенте Ахмад Алирезабиги опроверг информацию СМИ, что с находившимися вместе с Раиси людьми в вертолете была установлена связь.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой, обсуждая обстоятельства ЧП с вертолетом Ми-171 президента Ирана, назвал маловероятными ошибку пилотов и атаку извне на воздушное судно. По его словам, скорее всего, причиной инцидента стало некачественное топливо, из-за которого в полете отказали двигатели.