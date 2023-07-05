Протестующие в Тель-Авиве начали сооружать баррикады

Несколько тысяч человек вышли на протесты в Тель-Авиве, передает Jerusalem Post. Причиной для недовольства послужило заявление начальника полиции Тель-Авива Ами Эшеда о том, что он уйдет со своего поста из-за политического давления. По данным полиции, протестующие заблокировали шоссе Аялон и улицу Каплан. Они также начали сооружать баррикады и жечь костры.

1 июля в Израиле десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Акция протеста проводится уже в 26 раз подряд. На этот раз она организована на фоне провала переговоров между правящей коалицией и оппозицией — стороны пытались найти компромисс в продвижении нового законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам аналитиков, на улице Каплан в Тель-Авиве собралось около 130 тысяч человек. В свою очередь организаторы протестов заявляют, что по всей стране на митинги вышли около 300 тысяч граждан. Перед началом митинга небольшая группа протестующих заблокировала центральную автомагистраль города, но полиции удалось оперативно нормализовать движение.