https://static.news.ru/photo/24ff6a58-24a4-11ea-8d69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Участники протестных акций на юге Ирака требуют окончательного ухода действующего главы правительства и назначения нового.

Они перекрыли дороги и заблокировали ряд официальных учреждений, сообщает «Интерфакс».

Крайний срок назначения парламентом нового главы кабмина — 22 декабря. Нынешний премьер-министр Абдель Махди продолжает исполнять свои обязанности, хотя массовые протесты вынудили его подать в отставку некоторое время назад.

Ранее NEWS.ru писал, что протестующие в Ираке подожгли офисы нескольких политических партий и движений. Акция стала ответом на убийство активиста Мухаммеда аль-Исами.