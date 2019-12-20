Участники протестных акций на юге Ирака требуют окончательного ухода действующего главы правительства и назначения нового.
Они перекрыли дороги и заблокировали ряд официальных учреждений,
Крайний срок назначения парламентом нового главы кабмина — 22 декабря. Нынешний премьер-министр Абдель Махди продолжает исполнять свои обязанности, хотя массовые протесты вынудили его подать в отставку некоторое время назад.
Ранее NEWS.ru писал, что протестующие в Ираке подожгли офисы нескольких политических партий и движений. Акция стала ответом на убийство активиста Мухаммеда аль-Исами.
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