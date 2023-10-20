Протестующие подожгли здание израильского посольства в столице Бахрейна

Фото: twitter.com/Raza Saleem

Протестующие подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна Манаме, сообщает газета Maariv. При этом внутри не было ни одного сотрудника дипмиссии, поскольку ранее они были эвакуированы из арабской страны.

Сегодня ночью толпы людей пришли к посольству Израиля в Бахрейне и подожгли его, бросив множество факелов. Там нет ни одного представителя Израиля, — говорится в сообщении.

Ранее греческая полиция применила слезоточивый газ против колонны пропалестинских манифестантов, пришедших к посольству Израиля в Афинах. Также правоохранители использовали светошумовые гранаты. Однако отмечается, что демонстранты изначально не провоцировали стражей порядка.

Накануне сообщалось, что митинг в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля прошел в Афинах на центральной площади Синтагма. По данным полиции, на манифестации присутствовали порядка трех-четырех тысяч человек. Демонстранты держали в руках транспаранты с лозунгами «Солидарность с народом Палестины!», «Нет израильской оккупации!».

До этого стало известно, что в США участники манифестации против военной операции Израиля в секторе Газа ворвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня. Протестующие призвали Вашингтон остановить военную помощь Тель-Авиву. Инициатором акции стала организация Jewish voice for peace.