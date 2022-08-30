Протестующие начали покидать центр Багдада Сторонники ас-Садра после его приказа начали покидать центр Багдада

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Сторонники шиитского имама Муктада ас-Садра после его приказа начали покидать «зелёную зону» в центре Багдада, рассказал РИА Новости источник в силах безопасности. 29 августа сообщалось, что протестующие взяли штурмом Дворец республики в столице Ирака.

Сторонники ас-Садра после его приказа начали покидать «зелёную зону» в центре Багдада, — передает РИА Новости.

Ранее Муктад ас-Садр сообщил о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов своей партии в знак протеста против нежелания властей страны провести досрочные выборы в парламент при отсутствии возможности создания широкой коалиции шиитских сил.

После этого заявления сотни сторонников политика ворвались в «зеленую зону» Багдада, заняли Республиканский дворец, в котором располагается штаб-квартира правительства страны. Там произошли стычки между протестующими и силами правопорядка. В результате столкновений погибли 20 человек.