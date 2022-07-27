Протестующие иракцы ворвались в здание парламента

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Протесты в Ираке

Сотни противников выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака ворвались в здание парламента, расположенное в особо охраняемой Зеленой зоне Багдада. По данным Shafaq, прорваться в конституционный зал попытались сторонники влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра. Видео с места событий было опубликовано в Сети.

Агентство добавляет, что ранее днем премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи призвал митингующих покинуть здание законодательного органа и Зеленую зону, придерживаясь мира.

Я призываю демонстрантов соблюдать миролюбие, охранять общественную и частную собственность и выполнять инструкции сил безопасности, ответственных за их защиту в соответствии с правилами и законами, — сказал премьер.

В защищенной Зеленой зоне Багдада расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт.

Политический кризис в Ираке тянется с прошлой осени: тогда по итогам парламентских выборов политические силы страны не смогли сформировать новое правительство. Весной 2022 года из парламента страны Ирака вышел крупнейший блок, возглавляемый Муктадой ас-Садром.

В ноябре прошлого года на Мустафу аль-Каземи произошло покушение с помощью дрона, начинённого взрывчаткой. Премьер-министр не пострадал, однако были ранены трое его охранников. Отмечается, что происшествие пододвинуло страну к внутреннему хаосу и подчеркнуло зависимость её внутренней политики от внешних сил.