Пророчество Каддафи: как ливийский вождь предсказал события на Украине

Бывший глава Ливии полковник Муаммар Каддафи известен не только как один из самых долго правящих глав государств в современной истории (42 года у власти), но и как хороший аналитик, который сумел предсказать немало крупных исторических событий и политических процессов. Одно из таких предсказаний в свое время Каддафи дал и по поводу России и Украины.

Провидец из Триполи

Еще в 2009 году он обратился к западным странам, говоря, что попытки окружить Россию несомненно приведут к катастрофическим последствиям для всего человечества. Слова покойного вождя достаточно точно описывают ситуацию, которую мир сегодня наблюдает.

Каддафи, в частности, предрекал, что расширение НАТО на восток, а также попытки Альянса включить в свой состав страны бывшего Советского Союза не только вредят отношениям России и Запада, но и могут поставить на кон жизни миллионов людей.

В одной из своих статей ливийский лидер прямо упоминал , что одним из главных катализаторов напряжённости может стать Украина с её стремлениями вступить в НАТО. Так, после одного из своих визитов на Украину Каддафи выражал обеспокоенность по поводу политического пути, который избрал для себя Киев.

ministryofdefenceua/flickr.com

Во время моего визита на Украину я убедился, что в отношениях между двумя странами [Россией и Украиной. — NEWS.ru]существуют серьёзные проблемы и одой из этих проблем является стремление украинского руководства к вступлению в НАТО, что никак не может не вызывать беспокойства у России, — говорил лидер ливийской революции.

Полковник сравнивал экспансию НАТО на восток с попытками Наполеона и Гитлера завоевать Россию. Он считал, что, несмотря на разницу в подходах, Североатлантический альянс ставил перед собой всё те же цели.

По мнению Каддафи, после распада СССР запад посчитал себя победителем и решил, что он с лёгкостью может переманить к себе на орбиту страны Восточной Европы, постепенно окружая Россию всё больше и больше. Он считал, что сам факт наличия у НАТО желания подчинить и в некоем смысле задавить Россию уже сам по себе указывал на то, что Россия является сильным государством, которому нельзя с лёгкостью диктовать свои условия.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вождь считал, что проводимая Западом политика являлась одной большой провокацией, и выражал опасения касательно того, к чему могут привести подобные необдуманные шаги. Ведь, по его мнению, в отличие от авантюр Наполеона и Гитлера на этот раз человечеству может угрожать тотальное уничтожение.

Звёздные выступления ливийского полковника

Многие относились к публичным речам Каддафи с юмором и не воспринимали его слова серьёзно. На встрече глав Лиги арабских государств в 2008 году Каддафи затронул тему вторжения Запада в Ирак и убийства Саддама Хуссейна и прямо осудил своих арабских партнёров за полное бездействие, а также сказал, что, несмотря на разногласия и то, что лидеров арабских стран «ничего не объединяет, кроме зала, в котором они сидят», им следует внимательнее относиться друг к другу.

Иностранное государство вторгается в арабскую страну и вешает её правителя, а мы сами сидим в своём уголке, смотрим и смеёмся. Как может глава одной из арабских стран быть казнён таким образом? Руководство арабской страны целиком убито, казнено и повешено, а мы просто смотрим. Почему так? Точно так же очередь может дойти и до всех вас, — обращался Каддафи к лидерам арабских стран.

После его слов в зале раздался всеобщий смех. Слова Каддафи были восприняты как забавная шутка даже президентом Сирии Башаром Ассадом, который всего через несколько лет сам чуть не окончил свою жизнь подобно Саддаму Хуссейну.

В целом Каддафи был известен своими яркими и запоминающимися выступлениями. Он называл палестинцев и израильтян глупцами и предлагал им создать новое двунациональное государство — Изратина. Называл бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона тайным агентом арабов, который убивал израильтян тысячами. Устав ООН он называл устаревшим документом времён Второй мировой войны и публично рвал его на своих выступлениях в организации. Во время этих же выступлений он обвинял собравшихся в том, что они его не слушают, а вместо этого спят.

Откуда? Откуда эта усталость? — задавался вопросом полковник.

Одно из последних выступлений бывшего главы Ливии перед смертью также стало культовым и разошлось на цитаты. В нём вождь снова обвинял арабские государства в предательстве. Он обращался к главам арабских стран, удивляясь тому, как они предали и бросили его, несмотря на то, что они «одной крови». Каддафи в своём выступлении искренне удивлялся тому, как разные государственные арабские СМИ его атаковали и призывали к его свержению. Его выражение об «очистке Ливии дюйм за дюймом, дом за домом, переулок за переулком» стало одним из самых известных выражений во всём арабском мире.

Вскоре это его выступление было подвергнуто специальной музыкальной обработке и загружено на YouTube под названием Zenga Zenga Song. Во время своей речи Каддафи часто повторял это выражение. С ливийского диалекта арабского языка оно переводится именно как «переулок за переулком». Песня мгновенно стала вирусной во всём мире, неофициальным гимном оппозиции. Даже сами лоялисты Каддафи, например его дочь, иногда включали эту песню во время публичных выступлений. На данный момент у записи почти шесть миллионов просмотров.

Утопия по-ливийски

Кроме того, Каддафи является основателем так называемой третьей всемирной теории. Он считал, что опыт стран как с капиталистическим, так и социалистическим строем лишь доказал неэффективность этих политических моделей. Полковник считал, что новой вехой в развитии науки о построении государства должно стать государство народных масс, по-арабски «джамахирия».

В джамахирии власти в традиционном смысле существовать не должно. В стране присутствует широкая автономия, которая управляется через специальные народные конгрессы и народные комитеты. Каддафи считал, что лишь так в стране можно достичь реальной демократии, а иначе любое государство становится инструментом по обогащению тех или иных политических лиц, которые продвигают свои интересы.

Само название новой формы государственности было образовано путем замены корня в арабском слове «джумхурия» («республика»), которое означает «народ», на корень «джамахир» («массы»).

Хотя Ливия официально считала себя джамахирией, на практике постулаты Каддафи не были воплощены в жизнь. Различные факторы, которые послужили поводом для революции, такие как повсеместная коррупция и проблемы с трудоустройством, имели место по всей территории Ливии.