Пролетающий над Дубаем огромный светящийся шар сняли на видео SHOT показал кадры светящегося шара в небе над Дубаем

Фото: Holger John/imago stock&people/Global Look Press

Telegram-канал SHOT опубликовал видео из Дубая со светящимся огненным шаром. На кадрах видно, как комок огня несется по ночному небу, а потом пропадает у горизонта. Природа этого явления доподлинно неизвестна, однако журналисты предположили, что в объектив камеры попал сгорающий в атмосфере метеорит.

В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал, — рассказал очевидец.

Ранее бывший моряк ВМС США Алехандро Уиггинс, ставший очевидцем появления загадочных неопознанных летающих объектов (НЛО) рядом с кораблем USS Jackson, заявил, что изначально на радарах отобразились странные метки. Затем, по словам военнослужащего, он заметил свет в воде у горизонта. Мужчина признался, что в тот миг скептически отнесся к увиденному, рассудив: наверняка причина происходящего раскроется, но спустя многие годы.

Тем временем жители российской столицы стали свидетелями редкого природного явления: в небе появилось солнечное гало. Запечатлеть явление на камеру успел житель Лосиноостровского района. Автор снимков обратил внимание, что в древние времена люди боялись этого явления. Оно вызывало страх и считалось «предвестником беды».