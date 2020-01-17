Лидер ливанской военно-политической организации «Хезболла» Хасан Насралла предпринял попытку консолидировать командиров действующих в Ираке проиранских формирований после убийств командующего силами «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и фактического лидера организации «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Формально шиитские командиры согласились оставить вражду, однако их интересы всё равно продолжают оставаться противоположными.

Самая важная встреча состоялась в Бейруте, куда лидер «Хезболлы» пригласил представителей иракских фракций, чтобы обсудить дальнейший план действий. Сулеймани, как известно, координировал работу союзников Ирана за рубежом, и его гибель нанесла серьёзный урон по этой системе. На переговоры в Ливан прибыли представители влиятельных иракских группировок «Асаиб Ахль аль-Хакк», «Катаиб Хезболла», «Катаиб Джунд аль-Имам», «Катаиб Сайид аль-Шухада» и «Катаиб аль-Имам Али», а также ещё ряд политиков. Сообщается, что на встрече было достигнуто неформальное соглашение о единстве. Позже иракские политики и ополченцы, которые имеют отношение к шиитской общине, отправились в Тегеран для того, чтобы выразить свои соболезнования верховному лидеру аятолле Али Хаменеи в связи со смертью Сулеймани.

Источники портала Middle East Eye говорят : переговоры были направлены на то, чтобы заполнить вакуум в руководстве иракских группировок, и предотвратить межфракционную борьбу. В основном, целью было разрешение споров внутри «Хашд аш-Шааби», руководство которой после смерти аль-Мухандиса на себя принял Хади аль-Амири. Организация формально была создана в 2014 году для борьбы с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) и делится на несколько фракций. Первая связана с шиитской школой в Наджафе, которую представляет великий аятолла Али аль-Систани, вторая — с шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, а третья группа аффилирована с КСИР и представляет собой наиболее многочисленную и хорошо вооружённую силу.

Поддерживаемые Ираном военные группировки стали одной из самых серьёзных проблем для правительства Ирака. Несмотря на свою глубокую интегрированность в иракские институты, они не являются частью регулярной армии. На первый взгляд, эти формирования составляют единый фронт, который может диктовать свои условия как государственным, так и негосударственным акторам. И всё-таки внутри Ирака они ведут жёсткую борьбу за собственные выгоды и контроль над политической жизнью. К примеру, доля в контрабанде нефти и других ресурсов из южного Мосула в последние годы была одной из главных причин разногласий между основной частью лидеров иракских фракций, которые присутствовали на собрании в Бейруте. Другим предметом для противоречий были политические преференции.

Впрочем, наблюдатели констатируют, что на фоне намерений иранской военной и политической элиты использовать Ирак в качестве пространства для сведения счётов с США, серьёзно ухудшились отношения между аль-Систани и Хаменеи. В одной из своих последних проповедей на пятничной молитве иракский аятолла назвал Иран и Америку «чужими», которые не должны вмешиваться в дела республики.

Иран находится в критическом положении. Политика, которую Хаменеи в прошлом проводил в рамках иракского досье и в рамках региона, больше не является успешной. Иранский Корпус стражей внёс свою лепту в иракские проблемы, которые превратились в бремя и для Ирана и стали препятствием на пути его переговоров с Соединёнными Штатами, — говорит иракский источник Middle East Eye.

По признанию политиков Ирака, в настоящее время внутри иранской элиты идут дискуссии о том, кто в Исламской Республике получит в свою ответственность иракское досье — разведка или министерство иностранных дел. Есть вариант, что оно останется в руках КСИР. Более того, вероятно, что вопрос о преемнике Сулеймани остаётся нерешённым. Генерал Исмаил Каани, нынешний командующий силами «Кудс», отвечал за афганское направление и не имел большого опыта работы с ближневосточными странами. Это означает, что решение проблем на Ближнем Востоке придётся делегировать кому-то другому.