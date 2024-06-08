Профессор объяснил, придется ли Турции выйти из НАТО при вступлении в БРИКС Профессор Унал: Турции не нужно будет выходить из НАТО ради БРИКС

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция не будет обязана покинуть НАТО и отрываться от западного мира в случае решения о вступлении в БРИКС, заявил профессор Хасан Унал в беседе с турецким изданием Aydnlk. Он отметил, что США и ЕС сами активно торгуют с Китайской Народной Республикой.

Вступление в БРИКС не требует от Турции выхода из НАТО или разрыва с западным миром, как некоторые пытаются убедить Турцию. Если Турция останется в НАТО, а американцы и европейцы не станут серьезно пересматривать свою политику в отношении Турции, то можно сохранить отношения с западными странами и вступить в БРИКС. Фактически крупнейшими торговыми партнерами Китая являются США и Европа, — сказал Унал.

Профессор подчеркнул, что на этом фоне Турции незачем оставаться в стороне от сотрудничества с организацией. Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты активно используют доминирующее положение в международной платежной системе в качестве санкционного оружия. По мнению эксперта, от этой системы необходимо отказаться, с чем согласны почти все государства — члены БРИКС. Поэтому всему миру, и Турции в частности, нужна альтернативная международная платежная система, заверил Унал.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что вступление Турции в международную организацию БРИКС будет выгодным решением для самого государства. По его словам, это естественное и нормальное желание Анкары, так как у БРИКС очень большой экономический потенциал.