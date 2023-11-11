Продвижение ЦАХАЛ в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа остановлено Tansim: палестинские отряды остановили ЦАХАЛ в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе

Фото: Xinhua/Global Look Press

Палестинские формирования в результате ожесточенных боев остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает иранское информационное агентство Tansim. По его данным, палестинские силы дали ЦАХАЛ отпор более чем в пяти районах анклава.

Как отмечает Tansim, несколько солдат ЦАХАЛ попали в засаду в районе больницы «Аш-Шифа», в результате чего некоторые из них были убиты. Кроме того, сообщается об уничтожении нескольких израильских танков.

Ранее палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может прекратить свою работу в течение трех часов из-за исчерпания запасов топлива. Отмечалось, что без медицинской помощи останутся почти 500 пациентов, а те, кто находится в отделении интенсивной терапии, погибнут.

До этого стало известно, что танки армии Израиля окружили детскую больницу «Ар-Рантиси» в секторе Газа. Пациентов отделения интенсивной терапии эвакуировали из медицинского учреждения. Тяжелая израильская техника встала вплотную к зданию больницы, поэтому эвакуация продвигалась медленно. Сколько всего детей находилось в медцентре, неизвестно.