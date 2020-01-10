Журналисты из разных СМИ проверили видеозаписи, которые появились в Сети после авиакатастрофы с участием самолёта «Международных авиалиний Украины», и пришли к выводу, что борт подвергся внешнему воздействию перед падением.
Во время проверки агентство АР подтвердило подлинность роликов. Журналисты сравнивали здания в поле зрения с точным их расположением на карте и сопоставляли с координатами, где Boeing исчез с радаров.
Первое видео, по мнению АР, доказывает, что самолёт «был чем-то сбит».
Во втором ролике его автор говорит на фарси и утверждает, что лайнер загорелся в воздухе.
Самолёт в небе загорелся! Шахрияр. Фердозия. Во имя Бога сострадательного, милосердного. Господи, пожалуйста, помоги нам. Звоните пожарным, — призывает автор видео.
Шахрияр и Фердозия — два пригорода в Тегеране, которые расположены близ аэропорта имени Имама Хомейни.
Портал Bellingcat тоже
Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 поданных Швеции, четверо граждан Афганистана, три гражданина ФРГ и трое подданных Великобритании.
Как писал NEWS.ru, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский Boeing возле Тегерана, на данном этапе нет.
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