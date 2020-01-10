https://static.news.ru/photo/54f4960c-33b3-11ea-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Журналисты из разных СМИ проверили видеозаписи, которые появились в Сети после авиакатастрофы с участием самолёта «Международных авиалиний Украины», и пришли к выводу, что борт подвергся внешнему воздействию перед падением.

Во время проверки агентство АР подтвердило подлинность роликов. Журналисты сравнивали здания в поле зрения с точным их расположением на карте и сопоставляли с координатами, где Boeing исчез с радаров.

Первое видео, по мнению АР, доказывает, что самолёт «был чем-то сбит».

Во втором ролике его автор говорит на фарси и утверждает, что лайнер загорелся в воздухе.

Самолёт в небе загорелся! Шахрияр. Фердозия. Во имя Бога сострадательного, милосердного. Господи, пожалуйста, помоги нам. Звоните пожарным, — призывает автор видео.

Шахрияр и Фердозия — два пригорода в Тегеране, которые расположены близ аэропорта имени Имама Хомейни.

Портал Bellingcat тоже согласен , что видеозаписи, распространившиеся в Интернете, являются подлинными. Исследователи не только проверили совпадения объектов со спутниковыми снимками, но и измерили время, за которое звук от взрыва дошёл до точки съёмки. По их расчётам оно составило около 10,7 секунды. Зная высоту полёта лайнера и применив теорему Пифагора, исследователи пришли к выводу, что проекция места взрыва совпадает с траекторией, взятой с сайта FlightRadar24.

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 поданных Швеции, четверо граждан Афганистана, три гражданина ФРГ и трое подданных Великобритании.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский Boeing возле Тегерана, на данном этапе нет.