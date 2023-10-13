«Призывают к миру и дают бомбы»: Иран указал на противоречивость США МИД Ирана: США призывают к миру на Ближнем Востоке и дают бомбы Израилю

Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Jessica J. Mazzamuto

США, с одной стороны, призывают к миру в ближневосточном регионе, с другой — снабжают Израиль оружием, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции в Бейруте по итогам переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. По его словам, которые приводит агентство IRNA, если США действительно хотят предотвратить распространение конфликта, то должны сдерживать Израиль.

Американцы призывают все стороны к сдержанности, но при этом позволяют Израилю продолжать агрессию и совершать преступные действия, убивая мирных жителей в секторе Газа. Если США действительно стремятся предотвратить распространение войны в регионе, то они должны сдерживать Израиль, — заявил он.

Ранее в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen Абдоллахиян заявил, что открытие новых фронтов остается возможным из-за действий Израиля. По его словам, иранская сторона продолжает поддерживать «силы сопротивления» политически и с помощью СМИ. Также иранский министр назвал военным преступлением прекращение подачи в сектор Газа электричества и воды.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте с Палестиной. По его словам, ранее администрация Соединенных Штатов на самом высоком уровне предупреждала третьи страны от попыток вмешаться в конфликт в собственных интересах.