Признание Палестины странами Европы назвали «наградой за терроризм» Нетаньяху: признание Палестины странами Европы стало наградой за терроризм

Фото: Jorge Castellanos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Намерение ряда европейских стран признать государственность Палестины лишь сыграет на руку палестинским радикалам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. Глава кабмина подчеркнул, что еврейское государство никогда не согласится с этим.

Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство — это награда за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан. — NEWS.ru) поддерживают ужасную резню 7 октября, — сказал Нетаньяху.

По словам главы израильского кабмина, нельзя предоставлять государственность «этому злу». Он подчеркнул, что Израиль не допустит создания такого государства рядом с собой.

Ранее Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину государством. Глава ирландского правительства Саймон Харрис выразил надежду, что в ближайшее время другие страны поступят так же. В свою очередь норвежский премьер Йонас Гар Стере подчеркнул, что Осло будет рассматривать Палестину как независимое суверенное государство со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

Кроме того, Министерство иностранных дел Иордании выступило с поддержкой решения Ирландии, Испании и Норвегии о признании палестинского государства. Как написал глава ведомства Айман ас-Сафади на своей странице в социальной сети Twitter (Х), это стало важным шагом на пути к миру.