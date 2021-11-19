Прибрать секреты: в доме министра обороны Израиля нашли «уши» Ирана

В Израиле разгорелся серьёзный шпионский скандал. Министерство юстиции объявило, что уборщик, работавший в доме министра обороны Бени Ганца с 2018 года, является агентом Ирана. 37-летнего Омри Горена уличили в попытках связаться с хакерской группой, предположительно связанной с Тегераном, и передать конфиденциальные данные. Служба общей безопасности (ШАБАК) уже заявила о своём серьёзном промахе. Но это не первый скандал, который потряс израильское разведсообщество за последние недели.

Горен, который выполнял в доме Ганца обязанности уборщика и разнорабочего, погорел на том, что пытался связаться с хакерской группой Black Shadow, которая, как предполагают в Израиле, связана с Ираном — основным региональным противником. Как ни странно, аргументом в пользу этой затеи для него послужила серия статей в ивритоязычных изданиях, где Black Shadow приписывались некоторые громкие кибератаки, проведённые якобы в интересах Тегерана. В частности, хакерскую группу обвиняли во взломе израильской страховой компании Shirbit и одного онлайн-портала для знакомств среди представителей ЛГБТ-сообщества.

С Black Shadow Горену удалось связаться через Telegram. Он представился сотрудником Ганца и предложил помочь хакерской группе. В частности, Горен выразил готовность предоставить конфиденциальную информацию и предложил установить вредоносное программное обеспечение (ПО) на компьютер министра, свидетельствует обвинительное заключение. Для того чтобы доказать серьёзность своих намерений, подозреваемый сфотографировал интерьер в доме Ганца, в том числе рабочий стол, компьютеры, телефон, планшет и сейф. Однако, как уверяют службы безопасности еврейского государства, ничего опасного Горен передать не успел.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уборщик начал работать в доме нынешнего главы израильского оборонного ведомства в 2018 году. Когда Ганц занял должность заместителя премьер-министра в 2020 году, он представил ШАБАК список сотрудников, у которых есть потенциальный доступ к конфиденциальной информации, однако служба безопасности то ли плохо проверила Горена, то ли попросту поленилась выполнить свои обязанности. Как оказалось, зря. Горен был четырежды судим, в том числе за вооружённое ограбление и проникновение в дом.

В ШАБАК заявили, что считают инцидент своим серьёзным провалом. Официальные лица ведомства заявили, что пересматривают процедуры проверки лиц, имеющих доступ к высокопоставленным государственным деятелям, которым должна быть обеспечена защита.

Излюбленная мишень

Ганц не первый раз оказывается вовлечённым в «иранские» скандалы. Он получил серьёзное предупреждение от ШАБАК в 2019 году, когда Израиль оказался на пути к масштабному правительственному кризису, связанному с нежеланием тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху уступать политическое лидерство. Члены разведсообщества предупредили бывшего главу Генштаба, что его личный телефон якобы был взломан иранским аппаратом безопасности. По их словам, Тегерану удалось получить доступ к большому объёму личных данных, в том числе к текстовым сообщениям. Ганца попросили оценить возможный ущерб от киберпроникновения и взвесить, какая информация может быть использована против него в будущем.

Бени Ганц BENNYGANTZRU/facebook.com

Партийный блок «Кахоль-Лаван», который представлял Ганц, тогда выступил с заявлением, что никаких конфиденциальных сведений утеряно не было и что политик уже четыре года как не является руководителем Генерального штаба.

Телефон — это совсем другая история, — заявил сам бывший военачальник. — Никакой угрозы мне не было, там нет информации из сферы безопасности, и я никоим образом не подвержен шантажу.

Ганц выразил уверенность, что его политические оппоненты зациклились на этом эпизоде, чтобы раздуть из него скандал. По широко распространённой среди его сторонников версии , за этим мог стоять Нетаньяху.

Разведка в кризисе

Проблемы в последние недели наблюдаются и у внешней разведки Израиля. Как минимум трое высокопоставленных сотрудников МОССАДа объявили об уходе со службы раньше положенного срока. Причиной, как говорят анонимные источники, стала структурная перестройка агентства. Глава МОССАДа Давид Барнеа, который вступил в должность в начале лета, объявил о расформировании одних департаментов и объединении других. Это поставило под вопрос существование ряда должностей.

Никому не нравится чувствовать, что его профессия или навыки больше не нужны, — говорит бывший оперативник, которого цитирует газета Haaretz. — Это происходило в каждой организации, большой и малой, на протяжении всей истории.

Обозреватель Haaretz Йоси Мельман уверяет, что одна из причин — нацеленность Барнеа на приоритизацию искусственного интеллекта и высоких технологий. Именно нынешнего главу МОССАДа считают «автором» устранения иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был убит в Исламской Республике в 2020 году, когда его автомобиль подвергся обстрелу из роботизированного пулемёта.

Плохим признаком для разведсообщества стал не столько факт отставок, сколько их обнародование. Одной из инициатив Барнеа после его вступления в должность был запрет для бывших и действующих сотрудников МОССАДа свободно общаться с прессой. По крайней мере, у руководства агентства нужно теперь получить специальное разрешение, чтобы предоставлять журналистам информацию. Это принципиально отличается от порядков, заведённых при предыдущем главе ведомства.

Не исключено, что появление данных о серии увольнений — попытка показать, что разведсообщество Израиля переживает непростые времена.