При взрыве в Афганистане погибли пять полицейских

В результате взрыва в восточной афганской провинции Кунар погибли пять сотрудников полиции, в том числе командир полицейской роты пополнения.
Теракт произошёл в районе Чападара в пятницу вечером. Как рассказал член совета Дин Мохаммад, автомобиль правоохранителей подорвался.
Также в этот день взорвался заминированный автомобиль около поста сил безопасности в районе Аргхандаб в провинции Кандагар. Ещё одна атака произошла в Джелалабаде. Целью боевиков были полицейские, но пострадали три мирных жителя,
Ответственность за взрывы ни одна из группировок на себя пока не взяла.
Ранее аналитики сообщили, что международная коалиция собирается остаться в Афганистане по истечении крайнего срока в мае 2021 года, предусмотренного договором террористического движения «Талибан» (группировка запрещена в РФ) с властями Соединённых Штатов Америки. По их мнению, если войска не уйдут, то это может спровоцировать эскалацию напряжённости в отношениях с боевиками, так как они требуют полностью вывести контингент.