При взрыве в Афганистане погибли пять полицейских

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В результате взрыва в восточной афганской провинции Кунар погибли пять сотрудников полиции, в том числе командир полицейской роты пополнения.

Теракт произошёл в районе Чападара в пятницу вечером. Как рассказал член совета Дин Мохаммад, автомобиль правоохранителей подорвался.

Также в этот день взорвался заминированный автомобиль около поста сил безопасности в районе Аргхандаб в провинции Кандагар. Ещё одна атака произошла в Джелалабаде. Целью боевиков были полицейские, но пострадали три мирных жителя, передаёт телеканал Tolo News

Ответственность за взрывы ни одна из группировок на себя пока не взяла.

Ранее аналитики сообщили, что международная коалиция собирается остаться в Афганистане по истечении крайнего срока в мае 2021 года, предусмотренного договором террористического движения «Талибан» (группировка запрещена в РФ) с властями Соединённых Штатов Америки. По их мнению, если войска не уйдут, то это может спровоцировать эскалацию напряжённости в отношениях с боевиками, так как они требуют полностью вывести контингент.