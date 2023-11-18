При обстреле школы в секторе Газа погибли около 200 человек Al Jazeera: 200 человек погибли при обстреле школы в Джебалии со стороны ЦАХАЛ

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Около 200 человек погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в Джебалии, сообщил телеканал Al Jazeera. Известно, что эта школа относится к системе ООН.

Телеканал Al Hadath уточняет, что удар был нанесен близ школы «Аль-Фахура» в Джебалии на севере палестинского анклава. На территории этого учебного заведения укрывались многие мирные жители, которые были вынуждены покинуть дома, спасаясь от бомбардировок.

Город Джебалия находится на севере сектора Газа. Его население до эскалации конфликта превышало 80 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ дала один час на эвакуацию персонала из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Пациенты медучреждения и находящиеся там беженцы должны покинуть помещения из-за риска попасть под обстрел. Главврач больницы настаивает, что в учреждении находятся пациенты в тяжелом состоянии и выделенного времени на эвакуацию им не хватит.

Пресс-служба ЦАХАЛ тем временем сообщила, что израильские военные ликвидировали Мухаммада Захеда, организатора теракта в Иерусалиме в апреле 2023 года. Он укрывался на территории лагеря Балата в Наблусе.

Число жителей сектора Газа, погибших в ходе конфликта, выросло до 11 470. При этом официальная статистика не обновляется уже несколько дней из-за того, что в системе здравоохранения анклава произошел коллапс.