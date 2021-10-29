При нападении боевиков в Сирии погиб военнослужащий

В Сирии при миномётном обстреле, произведённом террористами в провинции Латакия из района населённого пункта Хербет-Эль-Арус по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Джурин, погиб один сирийский военный. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, его слова приводит РИА Новости.

В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведённого террористами из района Хербет-Эль-Арус по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Джурин, погиб один сирийский военнослужащий, — рассказал Кулить.

Также он сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации боевики запрещённой в России группировки «Джебхат ан-Нусра» произвели восемь обстрелов — по четыре в провинциях Идлиб и Латакия.

Ранее сообщалось о том, что в Сирии произошла попытка подрыва российской колонны.