При авиаударе Израиля погиб еще один командир «Исламского джихада» При авиаударе Израиля погиб еще один командир «Исламского джихада» Халед Мансур

В ходе израильского авиаудара по сектору Газа в субботу, 6 августа, погиб высокопоставленный командир группировки «Исламский джихад» Халед Мансур. Об этом заявило военное крыло движения «Бригады аль-Кудс», передает РИА Новости. Это не первый военначальник, погибший с начала израильской операции в Газе.

Член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб в ходе сионистского (израильского — прим NEWS.ru) авиаудара, который был нанесен вчера вечером по городу Рафах, — говорится в заявлении.

В пятницу, 5 августа, стало известно о гибели Тайсира аль-Джабари. он командовал военным крылом группировки в северной части анклава.

Израильская армия 5 августа начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе. Вооружённые силы наносят удары по анклаву, при этом в тылу израильского государства введено чрезвычайное положение.

Также сообщалось о гибели 24 человек. По данным армии Израиля, трагедия произошла из-за ракеты группировки «Исламский джихад».

Франция, Китай, ОАЭ, Ирландия и Норвегия запросили проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией, сложившейся вокруг сектора Газа. Заседание предлагается организовать в понедельник, 8 августа.