При атаке ВВС Израиля погиб сын депутата парламента Ливана от «Хезболлы» Al Nashra: сын депутата парламента Ливана от «Хезболлы» погиб при атаке Израиля

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

В поселке Бейт-Яхун на юге Ливана, по которому ударили израильские ВВС, погибли четыре человека, среди них сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», состоящей из депутатов от «Хезболлы», сообщает портал Al Nashra. По его данным, ракета попала в один из домов, где находились активисты шиитской партии.

Всего самолеты ЦАХАЛ ударили по десяти городам и поселкам соседней страны. 19 ноября израильская авиация ударила по дому депутата от шиитского движения «Амаль» Кабалана Кабалана в ливанском городе Эль-Хиям. Здание серьезно пострадало, депутат остался жив.

Ранее сообщалось, что не менее четырех мирных жителей погибли на юге Ливана в результате удара беспилотников израильских ВВС. ЦАХАЛ атаковала территорию соседнего государства в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями партии «Хезболла». Число жертв может возрасти, учитывая поступившие сведения о попадании ракет в жилые дома.

Израильские дроны выпустили ракеты по базам «Хезболлы» в окрестностях населенных пунктов Бейт-Лиф, Зыбкин, Ятер, Бейт-Яхун и Аит-эш-Шааб. Била по территории Ливана и артиллерия ЦАХАЛ. Она обстреляла селения Айтрун, Дейр-Сириян, Альма и Эль-Ляббуна.