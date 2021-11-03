При атаке беспилотника на премьера Ирака пострадали три его охранника

Атака заминированным беспилотником на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи не достигла своей цели — политик не пострадал. При этом ранения получили три его охранника, сообщает иракское агентство Shafaq.

Источник в службе безопасности сообщил в воскресенье, что трое сотрудников охраны премьер-министра Мустафы аль-Каземи были ранены во время атаки, нацеленной на его резиденцию в зелёной зоне, — отметило издание.

Иракский премьер написал в Twitter, что у него всё в порядке.

Стойкость и настойчивость наших героических сил безопасности не ослабнут, поскольку они работают над сохранением безопасности людей, достижением справедливости и обеспечением соблюдения закона. Я в порядке, хвала Господу, — говорится в сообщении Мустафы аль-Каземи.

Он также призвал соотечественников к спокойствию и сдержанности ради Ирака.

Ранее стало известно, что ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака, он не пострадал. Покушение было совершено с помощью беспилотника. Иракские органы безопасности предприняли необходимые меры, чтобы попытка покушения оказалась неудачной.