https://static.news.ru/photo/578ee5c2-e1a4-11e9-a357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Избирательные участки открылись в Афганистане 28 сентября, за президентское кресло борются 16 человек.

Основные претенденты на высокий пост — Ашраф Гани — действующий претендент исламской республики и премьер-министр страны Абдулла Абдулла, передаёт Tolonews .

Обеспечивают безопасность выборов 70 тысяч военных, при этом 431 избирательный участок (всего их в Афганистане более пяти тысяч) закрыт ввиду малого числа избирателей в районе или его недоступности. Предварительные итоги голосования будут оглашены 19 октября.

Как писал News.ru ранее, США считают, что мирного урегулирования ситуации в Афганистане будет трудно достичь без участия России и Китая. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.