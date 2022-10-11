Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел на встречу c российским коллегой Владимиром Путиным в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Об этом стало известно после публикации РИА Новости фотографий лидеров обеих стран.

Президент ОАЭ выбрал для встречи в Санкт-Петербурге светло-серое платье свободного кроя кандура и белый платок гутра, а также обулся в черные кроссовки и носки. В свою очередь Путин предпочел деловой костюм с туфлями и фиолетовым галстуком.

Ранее Telegram-канал «НеМалахов» отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был в женских кроссовках. В паблике выложили фотографию с маркетплейса, где указано, что это модель Saucony.

Ранее невролог Александр Евдокимов заявил, что некачественно пошитые кроссовки, у которых колодка сделана с нарушением технологии, а обувь «не дышит», могут негативно сказаться на здоровье ног и привести к кожным раздражениям, потертостям, а также мозолям. Он призвал приобретать обувь у производителей, которые себя зарекомендовали.

Эксперт указал на то, что кроссовки должны предусматривать физиологию нагрузки, когда, например, при поднятии тяжести обувь создает опору для ног, чтобы человек не получил травму.