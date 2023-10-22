Президент Израиля заявил о наличии у ХАМАС инструкций по созданию химоружия

Фото: Roni Schutzer-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Движение ХАМАС имело при себе инструкции по изготовлению химического оружия, передает Sky News слова президент Израиля Ицхака Герцога. По его словам, представители группировки располагали этими сведениями в момент атаки на Израиль.

Израильские военнослужащие обнаружили соответствующие материалы у погибших бойцов ХАМАС. По словам президента, в документах описывается способ изготовить оружие с использованием цианида.

Также Герцог отверг обвинения в излишне мощных бомбардировках сектора Газа и многочисленных жертвах среди гражданского населения. По словам главы государства, Тель-Авив преследует реалистичную цель — уничтожить движение ХАМАС, а также действует осторожно.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская военная операция в секторе Газа займет не более трех месяцев, по ее окончании палестинское движение будет ликвидировано. По утверждению главы ведомства, это будет последняя наземная операция ЦАХАЛ в анклаве.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля начала применять в секторе Газа минометные снаряды Steel Sting («Стальное жало») с двойным наведением. Представители ЦАХАЛ уточнили, что удары наносятся по военным целям в регионе. Спецотряд, обученный работе со «Стальным жалом», выпустил десять бомб, в результате чего были уничтожены объекты ХАМАС и нейтрализованы контрольно-пропускные пункты на северной границе.